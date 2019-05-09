Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценариюРИА Новости 00:08

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы.

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

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