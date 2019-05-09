Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценариюРИА Новости 00:08
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Трампа в Японии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
Обновлено в 04:39
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика
Владимир Путин поздравил с Днем Победы
Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
Обновлено в 03:29
Игры
В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные
Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Музыка
Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт Продюсер Виктор Дробыш рассказал о планах музыканта и своего друга.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Пентагон улучшает ядерное оружие
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.
Обновлено в 03:17
Культура
Расистскую песню сиамских кошек уберут из ремейка «Леди и Бродяги»
Песня двух сиамских кошек в исполнении Пегги Ли из мультфильма 1955 года подвергалась критике и ранее в связи с оскорблением азиатской культуры.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Общество
Чиновников из Казани обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
Казанские сотрудники исполкома и депутаты гордумы в мае будут обедать в школьных столовых за 69 рублей в день, пишет URA.ru Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Юбилей Булата Окуджавы отметят в России новым исполнением его песен
Российские музыканты к 95-летию поэта Булата Окуджавы записали трибьют-альбом "Булат-95" с кавер-версиями известных песен исполнителя.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Авто
Volkswagen начал принимать заказы на электрический хэтчбек ID.3
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба.
Обновлено в 04:02