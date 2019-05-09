Политика

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценариюРИА Новости 00:08

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы.
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Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию

Комсомольская правда02:55

Депутат Рады не исключил распад Украины

iReactor02:34

В Раде считают, что Украину ждет распад по «лайт-сценарию» Югославии

Народные новости02:25

В Раде заявили об угрозе распада Украины по «лайт-сценарию» Югославии

ФАН01:02

В Верховной раде предрекли Украине распад по югославскому сценарию

Московский Комсомолец00:28

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

РИА Новости00:08

Распад по югославскому типу предрекли Украине

News.ru01:17
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Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика

В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Трампа в Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
Обновлено в 04:39
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Владимир Путин поздравил с Днем Победы

Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
Обновлено в 03:29
Игры

В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные

Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Музыка

Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт Продюсер Виктор Дробыш рассказал о планах музыканта и своего друга.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Происшествия

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Пентагон улучшает ядерное оружие

Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.
Обновлено в 03:17
Культура

Расистскую песню сиамских кошек уберут из ремейка «Леди и Бродяги»

Песня двух сиамских кошек в исполнении Пегги Ли из мультфильма 1955 года подвергалась критике и ранее в связи с оскорблением азиатской культуры.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Общество

Чиновников из Казани обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей

Казанские сотрудники исполкома и депутаты гордумы в мае будут обедать в школьных столовых за 69 рублей в день, пишет URA.ru Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Политика

Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 22:41
Музыка

Юбилей Булата Окуджавы отметят в России новым исполнением его песен

Российские музыканты к 95-летию поэта Булата Окуджавы записали трибьют-альбом "Булат-95" с кавер-версиями известных песен исполнителя.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Авто

Volkswagen начал принимать заказы на электрический хэтчбек ID.3

Обновлено вчера в 12:35
Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба.
Обновлено в 04:02
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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