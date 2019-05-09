Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценариюРИА Новости 00:08

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Политика Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

Шоу-бизнес Таисия Повалий представила фото в чувственном образе Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.

Политика В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Политика Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы "Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.

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Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова устала от популярности Исполнительница роли Пуговки выражает надежду на то, что со временем ее наконец-то перестанут узнавать поклонники.

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Армия и оружие В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.

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