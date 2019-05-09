Политика

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценариюРИА Новости 00:08

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы.
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В Верховной раде предрекли Украине распад по югославскому сценарию

Московский Комсомолец00:28

Депутат Рады не исключил распад Украины

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В Раде заявили об угрозе распада Украины по «лайт-сценарию» Югославии

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Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию

Комсомольская правда02:55

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

РИА Новости00:08

В Раде считают, что Украину ждет распад по «лайт-сценарию» Югославии

Народные новости02:25
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Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Обновлено в 02:04
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Путин поздравил ветеранов с годовщиной освобождения Севастополя

Обновлено в 03:40
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Политика

Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Таисия Повалий представила фото в чувственном образе

Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Политика

В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера

Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 02:54
Политика

Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика

Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 03:36
Политика

Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы

Обновлено в 03:44
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова устала от популярности

Исполнительница роли Пуговки выражает надежду на то, что со временем ее наконец-то перестанут узнавать поклонники.
Обновлено в 01:25
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах

Обновлено вчера в 21:26
Футбол

Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено в 00:42
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Общество

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Наука

Первый электрический автобан открылся в Германии

Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие

В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки

В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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