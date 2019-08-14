Политика
Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на УкраинеРоссийская газета 20:39
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич встал на защиту русского языка на УкраинеПредставитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что русский язык не имеет статуса иностранного, поэтому члены парламента могут его использовать в ходе заседаний.
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Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17
Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Общество
Минэк прописал концепцию Zero Waste для ресторанов
Минэкономразвития (МЭР) разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса.
Обновлено в 19:43
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Николай Савичев: «Такие победы помогут становлению „Торпедо“»
Старший тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:1) в 8-м туре Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата
Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Культура
Выставка художника Йорданса пройдет в Пушкинском музее
Просветительский проект предоставляет возможность пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Авто
BMW показала гибридный BMW 330e
Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской
В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей
По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.
Обновлено в 18:13
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
Космос
Жизнь красной звезды глазами астрономов
Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7
Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Microsoft на своем сайте.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43