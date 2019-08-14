Политика

Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на УкраинеРоссийская газета 20:39

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич встал на защиту русского языка на УкраинеПредставитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что русский язык не имеет статуса иностранного, поэтому члены парламента могут его использовать в ходе заседаний.
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Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине

Российская газета20:39

Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

РБК16:58

В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык

RT на русском14:22

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Газета.Ru15:30

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Lenta.ru14:46

В Верховной раде заявили, что русский язык не является иностранным

РЕН ТВ13:28

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине

РИА Новости16:22
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