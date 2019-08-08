Политика

Депутат Рады заявил о невозможности возвращения КрымаФедералПресс 17:03

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. По его словам, проведение любого референдуме, покажет что подавляющее большинство жителей РФ считают полуостров территорией России.
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Депутат Рады заявил о невозможности возвращения Крыма

ФедералПресс17:03

На Украине признали невозможность возвращения Крыма

Lenta.ru18:03

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Известия16:00

Украинский дипломат: Россия не отдаст Крым даже после ухода Путина

REGNUM16:57

Депутат Верховной рады считает невозможным вернуть Крым Украине

РЕН ТВ16:46

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Газета.Ru16:24

В Киеве смирились с потерей Крыма

News.ru17:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:41, Вашингтон
Общество

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве

Обновлено в 17:56
Экономика

Сбербанк запустит оплату услуг ЖКХ в магазинах

Сегодня, 8 августа 2019 года, ПАО «Сбербанк России» сообщило, что планирует реализовать в малонаселённых пунктах возможность оплачивать некоторые услуги, например за ЖКХ, на кассах магазинов.
Обновлено в 06:53
Кино

Тарантино назвал любимого российского режиссера

Обновлено в 17:51
Политика

Зеленский проведет на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону

Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Общество

Из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей возбудила дело ФАС

В отношении общества защиты животных «Ответ» возбудило уголовное дело Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:19
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации

Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 15:35
Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Политика

МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг

В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 11:16
Экономика

Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
Здоровье

Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения

Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Авто

В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Авто

ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150

Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Технологии

Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером

Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании

Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Культура

«Квартал 95» нашел замену Зеленскому

Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
Обновлено в 14:46
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В Индии рухнул российский истребитель Су-30

Обновлено в 17:43
Экономика

В России резко подорожал черный хлеб

В российских магазинах по итогам июля зафиксирован существенный рост цен на хлеб, а в целом за январь—июль текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий подскочила на 7,7% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Футбол

Ромелу Лукаку перешел в «Интер»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер».
Обновлено в 10:52
Здоровье

В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники»

Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.
Обновлено в 08:14
Политика

Лебедев пообещал, что никогда не эмигрирует из России и умрет в Москве

Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в YouTube пообещал, что никогда не эмигрирует из России.
Обновлено в 19:24
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