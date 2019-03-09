Депутат Рады заявил о необходимости отмены санкцийАргументы и Факты вчера в 22:55

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, передает РИА Новости. Украинский политик отметил, что отмена ограничительных мер поможет экономическому развитию страны.

Кино Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР Владимир Этуш, который умер в субботу на 97-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

Политика Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.

Происшествия Экс-замглавы Росгеологии предъявлено обвинение в мошенничестве Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему первому заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу.

Политика Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».

Политика Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью Трудолюбивые бюджетники получают хорошую зарплату, остальные просто мало работают, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев.

Политика У администрации президента Украины националисты атаковали полицейских Ситуацию удалось к настоящему времени нормализовать, как утверждают украинские правоохранители.

Общество Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.

Происшествия В Италии дилер продавал наркотики и заполнял на них квитанции В итальянском городе Сансеполькро полиция арестовала мужчину, который продавал клиентам марихуану, тщательно заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара, передает РИА "Новости".

Политика Игорь Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о провокации со стороны ВСУ Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную информацию, как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.

Религия В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.

Политика В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.

Происшествия В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Политика В Сирии умер ребёнок террористки из Британии Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.

Общество В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.

Политика Глава Европарламента допускает перенос Brexit Начало выхода Великобритании из Европейского союза может быть перенесено с конца марта на начало июля, считает председатель Европарламента Антонио Таяни.

Общество Ветер стихнет в Петербурге к воскресенью В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода без сильного ветра.

Политика Госдеп намерен противодействовать «российскому влиянию» на Балканах США и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию "российскому влиянию" на Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

Происшествия Массовое ДТП парализовало движение на Приморском шоссе под Петербургом Под Петербургом на Приморском шоссе в районе станции Горская движение парализовано из-за столкновения около десяти автомобилей.

Политика Путин поручил создать четыре музейных комплекса Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Происшествия В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.

Шоу-бизнес Жанна Агузарова изменила внешность до неузнаваемости Эпатажная российская певица Жанна Агузарова изменила внешность до неузнаваемости.