Политика

Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкцииРИА Новости 21:11

Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое политик разместил на своем канале в YouTube. Политик ометил что отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны.
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Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции

RT на русском23:15

Кандидат в президенты Украины Мураев призвал отказаться от санкций

Вести.Ru23:02

Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции

РИА Новости21:11

Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции

News.ru22:38

Кандидат в президенты Украины заявил о необходимости отмены санкций

Известия22:15

Украинский депутат призвал отказаться от санкций

РЕН ТВ21:31

Кандидат в президенты Украины призвал отказаться от санкций

URA.Ru22:58
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «Наши». Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
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