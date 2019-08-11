Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССРГазета.Ru 17:06
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Политика
Заходивший в Севастополь танкер обыскали на Украине
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обыски прошли в ходе уголовного производства «по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию».
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала
О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ в войска начнутся в 2019 году
Поставки транспортных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца 2019 года, сообщил командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:07
Космос
Астрономы отыскали черную дыру c рекордной массой
Как информирует Science Alert, на расстоянии около 700 млн световых лет от Солнца, в центре одной из галактик созвездия Кита, профессионалы отыскали сверхмассивную черную дыру, которая в 40 млрд раз тяжелее Солнца.
Обновлено 09 августа в 08:30
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Экономика
Discovery ретранслируют в суд
Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Футбол
ЦСКА – «Сочи»: судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова
На 90+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА – "Сочи" (0:0) ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота гостей и не удаливший сочинского защитника Ивана Миладиновича, который отмахнулся рукой, ударил Федора Чалова и разбил ему лицо.
Обновлено в 14:19
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).
Обновлено в 14:29
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Музыка
Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку
Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10