Политика
Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от ПорошенкоМосковский Комсомолец вчера в 20:10
Как сообщает телеканал "112 Украина", депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович призвал граждан страны быть благодарными избранному президенту Владимиру Зеленскому за то, что он сумел избавить страну от своего предшественника Петра Порошенко.
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Рабинович: победа над Порошенко останется единственной заслугой Зеленского
Свободная Прессавчера в 23:39
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Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Александр Ерохин: «Таких эмоций не бывает никогда в жизни»
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.
Обновлено вчера в 14:51
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Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 05:34
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На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Космос
Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года
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Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска
Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 21:01
Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
Обновлено 11 мая в 03:37
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено вчера в 03:49
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
ЖКХ
С 13 мая в Барнауле начнут отключать горячую воду
Обновлено 11 мая в 22:14
Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Марсель»
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
Уральцы смогут наблюдать за полётом МКС до 18 мая
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Глава ПЦУ Епифаний заявил о возможном слиянии с греко-католиками
Иерарх ПЦУ уверен, что все православные Украины должны находиться в рамках одной церкви.
Обновлено вчера в 14:16