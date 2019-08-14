Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностраннымГазета.Ru 15:30
"Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно", - подчеркнул Шуфрич. Он заключил, что использование русского языка является принципиальной позицией депутатов политсилы. Ранее глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде.
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Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос
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Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
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Политика
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Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
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В урочище Сандармох начались новые раскопки
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Обновлено в 15:30
Политика
Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 13:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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Футбол
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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
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Алана Мамаева навестила мужа в колонии
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Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
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Наука
В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде
Обновлено в 04:18
Общество
Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ
Российское министерство просвещения подготовило проект закона, по которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ могут рассчитывать на те же льготы, что и дети-сироты.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Экономика
«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике
"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
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Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
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О сахарном диабете может сигнализировать тошнота
Другое объяснение британские медики связывают с невропатией - осложнением сахарного диабета, когда организм не способен перемещать пищу из желудка или вдоль кишечника.
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В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
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Политика
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Обновлено в 11:05
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
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