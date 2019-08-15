Политика

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностраннымГазета.Ru 15:30

"Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно", - подчеркнул Шуфрич. Он заключил, что использование русского языка является принципиальной позицией депутатов политсилы. Ранее глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде.
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Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

РБК16:58

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине

РИА Новости16:22

В Верховной раде заявили, что русский язык не является иностранным

РЕН ТВ13:28

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Газета.Ru15:30

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Lenta.ru14:46

В раде заявили о праве украинцев говорить на русском языке

Известия15:42

В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык

RT на русском14:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
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Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
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Байден предложил сделать Украину приоритетом внешней политики США

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о намерении сделать Украину приоритетом американской внешней политики в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.
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Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
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Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
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Транспорт

В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поезде

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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Общество

В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту

В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Теннис

Рублев обыграл Вавринку и вышел на Федерера в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 17:04
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Сербия осудила отказ Северной Македонии выдать косовского боевика

Томора Морину подозревают в преступлениях против сербского населения Косово и Метохии во время конфликта 1998-1999 годов Глава МВД Сербии Небойша Стефанович раскритиковал отказ Северной Македонии выдать Белграду бывшего боевика Освободительной армии Косово (ОАК) Томора Морину, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.
Обновлено в 08:52
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Экономика

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Политика

Крым заявил о законном праве на поставку воды из Днепра

Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.
Обновлено 12 августа в 15:37
Кино

Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая

Обновлено в 00:25
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено в 15:09
Космос

Илон Маск назвал цену марсианского города

Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
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Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
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Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
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