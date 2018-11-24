Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев
РИА Новости
вчера в 20:33

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
РИА Новостивчера в 20:33
Игорь Мосийчук
Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают - кто будет их платить?
— Игорь Мосийчук, украинский депутатКомсомольская правда вчера в 23:54

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