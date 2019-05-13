Политика
Депутат Рады заявил, что гордится избранным президентом ЗеленскимНародные новости 01:13
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил о том, что гордится избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, Зеленский сделал важную историческую вещь — победил прошлого президента.
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Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия
Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества
Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено вчера в 01:44
Общество
Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.
Обновлено в 00:04
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Кино
Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино
Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман
Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не примут участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европейском парламенте», — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка "Москва-сити" на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Секрет оказался прост.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье
Молодых медиков приглашают на работу в роддома города
Молодые медики оказывают помощь пациентам различных структурных подразделений роддома – женской консультации, отделения новорожденных и детской реанимации, гинекологического отделения и Центра сохранения беременности.
Обновлено в 00:07
Общество
Глонасс хочет хранить данные об автомобилях в России
Глонасс хочет хранить маршруты, действия водителя и информацию с датчиков на территории России и дублировать их в государственную систему «ЭРА-Глонасс», занимающуюся вызовами экстренных служб при авариях.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек
В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Политика
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета
Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия
В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено 11 мая в 22:49
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине
Обновлено вчера в 09:32
Технологии
Эксперты заподозрили китайских хакеров в многолетних атаках на российские госструктуры
В коде использованных хакерами инструментов встречались упоминания китайских разработчиков, по время некоторых атак фиксировались подключения с IP-адресов из Китая.
Обновлено в 01:34
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Игры
Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Футбол
Олег Кононов: «Спартак» по всем показателям был лучше «Уфы»
Обновлено вчера в 12:31