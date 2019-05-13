Политика

Депутат Рады заявил, что гордится избранным президентом ЗеленскимНародные новости 01:13

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил о том, что гордится избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, Зеленский сделал важную историческую вещь — победил прошлого президента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Депутат Рады призвал гордиться победой Зеленского

Экономика сегоднявчера в 20:11

Депутат Рады заявил, что гордится избранным президентом Зеленским

Народные новости01:13

Депутат Рады заявил, что украинцы должны быть благодарны Зеленскому

iReactorвчера в 21:42

Депутат Рады заявил, что гордится Зеленским

RT на русскомвчера в 21:37

Депутат Рады рассказал, за что украинцы должны благодарить Зеленского

ФАНвчера в 22:39

Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 20:10

Депутат Рады рассказал, почему гордится Зеленским

РИА Новостивчера в 19:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия

Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества

Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено вчера в 01:44
Общество

Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.
Обновлено в 00:04
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман

Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию»

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не примут участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европейском парламенте», — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка "Москва-сити" на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Секрет оказался прост.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

Молодых медиков приглашают на работу в роддома города

Молодые медики оказывают помощь пациентам различных структурных подразделений роддома – женской консультации, отделения новорожденных и детской реанимации, гинекологического отделения и Центра сохранения беременности.
Обновлено в 00:07
Общество

Глонасс хочет хранить данные об автомобилях в России

Глонасс хочет хранить маршруты, действия водителя и информацию с датчиков на территории России и дублировать их в государственную систему «ЭРА-Глонасс», занимающуюся вызовами экстренных служб при авариях.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Политика

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета

Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия

В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено 11 мая в 22:49
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено вчера в 09:32
Технологии

Эксперты заподозрили китайских хакеров в многолетних атаках на российские госструктуры

В коде использованных хакерами инструментов встречались упоминания китайских разработчиков, по время некоторых атак фиксировались подключения с IP-адресов из Китая.
Обновлено в 01:34
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Игры

Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК

Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Футбол

Олег Кононов: «Спартак» по всем показателям был лучше «Уфы»

Обновлено вчера в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное