Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатиюРИА Новости вчера в 22:52

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne. Так парламентарий прокомментировал попытки президента Владимира Зеленского отправить Климкина в отставку.
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В Киеве заявили, что Климкин позорит Украину

Life.ru01:52

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

Вести.Ru01:30

В Раде рассказали об украинском позоре из-за Климкина

Газета.Ruвчера в 23:09

Депутат Рады рассказал о главном позоре дипломатии Украины

News.ruвчера в 23:58

Депутат Рады рассказал о позоре Украины из-за Климкина

РЕН ТВвчера в 23:43

Депутат рассказал о позоре Украины из-за Климкина

Известия00:43

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

РИА Новостивчера в 22:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

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Футбол

Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских наций

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Обновлено в 00:16
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Футбол

Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи»

Голкипер Евгений Фролов, проведший два последних сезона в «Оренбурге», подписал контракт с «Сочи».
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области

В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

Обновлено вчера в 21:36
Политика

Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду

Обновлено вчера в 21:04
Футбол

Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Спорт

Олаф Ланге: «Россия может обыграть Белоруссию»

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Трамп: на переговорах с Путиным многое достигнуто в сфере торговли

Обновлено в 01:51
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ

Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Политика

Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

В Европе создадут первый в мире военный интернет

Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.
Обновлено вчера в 23:04
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Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
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Украинский политический и государственный деятель, председатель Одесской областной государственной администрации при президенте Януковиче, был смещён с занимаемой должности и. о. президента Александром Турчиновым, в настоящее время - глава национального комитета Партии развития Украины и депутат VIII созыва Верховной Рады от партии Оппозиционный блок.
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