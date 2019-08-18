Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321Газета.Ru вчера в 23:38
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов российского самолета А321. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Он пояснил, что "нормальные люди" не судят по национальности.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в "Фейсбуке" восхитился подвигом пилотов лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний", которые сумели избежать катастрофы самолёта и посадили его в кукурузном поле.Life.ruвчера в 21:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Игры
Опубликованы новые скриншоты неанонсированной космической игры студии Rockfish
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено 16 августа в 11:54
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Кавани согласовал 3-летний контракт с «Интер Майами» Бекхэма
Обновлено в 01:58
Общество
Более 4 тысяч пострадавших от паводка домов снесут в Иркутской области
Власти Иркутской области решили снести более 4 тысяч домов, пострадавших во время наводнения.
Обновлено в 01:28
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Общество
Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии
На скриншотах переписки Батенёва с рэпером видно, что Pabl.a не знал, что картинка могла кому-либо принадлежать, и хотел предложить оставить обложку такой, какая она есть, а в дальнейшем "красиво по правилам сотрудничать", однако фотографа возмутило, что артист пользуется работой, которую он просто "взял из Сети и не проверил ее автора", и получает отчисления за это.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Леонарду Жардим: «„Монако“ постарается быстро создать конкурентоспособную команду»
Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Появилось видео из салона севшего на кукурузное поле А321
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 01:52
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»
Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
Обновлено в 00:23