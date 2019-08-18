Происшествия

Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321Газета.Ru вчера в 23:38

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов российского самолета А321. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Он пояснил, что "нормальные люди" не судят по национальности.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в "Фейсбуке
" восхитился подвигом пилотов лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний", которые сумели избежать катастрофы самолёта и посадили его в кукурузном поле.
Life.ruвчера в 21:47

Подробнее о событии

Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321

RT на русском01:10

Украинский депутат восхитился пилотами «Уральских авиалиний», посадившими самолет в поле

URA.Ruвчера в 21:59

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

РИА Новостивчера в 21:34

Подвиг пилотов А321 восхитил украинского политика

News.ruвчера в 22:08

На Украине восхитились подвигом пилотов А321

ТК Звездавчера в 22:00

Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321, севшего в кукурузном поле

Life.ruвчера в 21:47

«Подвиг»: на Украине восхитились профессионализмом пилотов А321

РЕН ТВвчера в 22:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Обновлено вчера в 23:45
Общество

Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней

Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

Обновлено в 02:02
Общество

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми

Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Игры

Опубликованы новые скриншоты неанонсированной космической игры студии Rockfish

Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии

Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено 16 августа в 11:54
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Кавани согласовал 3-летний контракт с «Интер Майами» Бекхэма

Обновлено в 01:58
Общество

Более 4 тысяч пострадавших от паводка домов снесут в Иркутской области

Власти Иркутской области решили снести более 4 тысяч домов, пострадавших во время наводнения.
Обновлено в 01:28
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Общество

Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии

На скриншотах переписки Батенёва с рэпером видно, что Pabl.a не знал, что картинка могла кому-либо принадлежать, и хотел предложить оставить обложку такой, какая она есть, а в дальнейшем "красиво по правилам сотрудничать", однако фотографа возмутило, что артист пользуется работой, которую он просто "взял из Сети и не проверил ее автора", и получает отчисления за это.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет

Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Политика

Порошенко назвал «страхи» России

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Леонарду Жардим: «„Монако“ постарается быстро создать конкурентоспособную команду»

Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram

Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Появилось видео из салона севшего на кукурузное поле А321

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено вчера в 04:57
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено в 01:52
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»

Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное