Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценариюКомсомольская правда 02:55

Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина сейчас находится перед огромной угрозой, вскоре ей грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии.

Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию

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Происшествия Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

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Общество Воздушную часть парада Победы в Москве отменили Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.

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