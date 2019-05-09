Политика

Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценариюКомсомольская правда 02:55

Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина сейчас находится перед огромной угрозой, вскоре ей грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии.
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Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию

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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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