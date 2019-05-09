Политика
Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценариюКомсомольская правда 02:55
Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина сейчас находится перед огромной угрозой, вскоре ей грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии.
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