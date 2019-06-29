Политика

Депутат Рады считает Климкина причиной позора украинской дипломатииRambler News Service 03:23

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит украинскую дипломатию, рассказал депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne. «Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с его вешнего вида и заканчивая результатами его работы», — заявил Скорик.
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