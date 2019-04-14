Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали ТуфельГазета.Ru вчера в 16:57
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. Об он рассказал в эфире телеканала "Наш". По словам Добкина, в 2000-х они с Порошенко состояли в в бюджетном комитете Верховной Рады.
Читать в источнике
Оценить43
Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви.
— Михаил Добкин, украинский политикГазета.Ru вчера в 16:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Культура
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено вчера в 06:56
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»
Обновлено вчера в 21:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Общество
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии
"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Авто
Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено 12 апреля в 17:27
Общество
Во ФСИН назвали число ВИЧ-инфицированных среди осужденных в России
Положительный диагноз на ВИЧ-инфекцию имеет каждый 10-й осужденный в России мужчина и каждая пятая среди осужденных женщин.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Футбол
Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»
Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 09:05