Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали ТуфельГазета.Ru 16:57

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. Об он рассказал в эфире телеканала "Наш". По словам Добкина, в 2000-х они с Порошенко состояли в в бюджетном комитете Верховной Рады.
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Михаил Добкин
Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви.
— Михаил Добкин, украинский политикГазета.Ru 16:57

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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Кандидат в президенты Украины 2014 года от Партии регионов. Председатель Харьковской областной государственной администрации, председатель Харьковской областной организации Партии регионов, глава администрации Харькова, народный депутат Верховной рады Украины IV созыва.
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