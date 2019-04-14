Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали ТуфельГазета.Ru вчера в 16:57

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. Об он рассказал в эфире телеканала "Наш". По словам Добкина, в 2000-х они с Порошенко состояли в в бюджетном комитете Верховной Рады.
Читать в источнике
Михаил Добкин
Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви.
— Михаил Добкин, украинский политикГазета.Ru вчера в 16:57

Подробнее о событии

Депутат Рады рассказал о причинах текущих неудач Порошенко

RT на русскомвчера в 19:02

В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель

РИА Новостивчера в 15:17

В раде рассказали о прозвище Порошенко

Известиявчера в 17:09

Депутат Рады рассказал о прозвище Порошенко в начале нулевых

Народные новостивчера в 17:02

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Газета.Ruвчера в 16:57

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель

Московский Комсомолецвчера в 15:58

В Раде объяснили откуда у Порошенко прозвище Туфель

URA.Ruвчера в 18:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Проблемы с законом и разводы: как сложились судьбы звезд индийского кино

Обновлено вчера в 23:00
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено 12 апреля в 15:03
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено вчера в 13:31
Баскетбол

Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Денвер»

«Сан-Антонио» в гостях обыграл «Денвер» и повел в серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:10
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде

В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Обновлено 12 апреля в 23:46
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко

Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Транспорт

Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Обновлено 11 апреля в 03:52
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Дочь актера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Интернет

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами

Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Авто

Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае

Обновлено 12 апреля в 03:36
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов устроился на обычную работу

Один из самых эпатажных участников реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов устал от поисков работы мечты, потому решил устроиться на обычную.
Обновлено 12 апреля в 04:16
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Маркович Добкин
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Кандидат в президенты Украины 2014 года от Партии регионов. Председатель Харьковской областной государственной администрации, председатель Харьковской областной организации Партии регионов, глава администрации Харькова, народный депутат Верховной рады Украины IV созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное