Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали ТуфельГазета.Ru вчера в 16:57
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. Об он рассказал в эфире телеканала "Наш". По словам Добкина, в 2000-х они с Порошенко состояли в в бюджетном комитете Верховной Рады.
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Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной и грязной обуви.
— Михаил Добкин, украинский политикГоворит Москва 02:49
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