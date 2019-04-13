Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище ТуфельРИА Новости вчера в 15:17
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
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В комитете у него было безобидное прозвище Туфель. Почему? Он все время ходил в стоптанных туфлях. Мы никак понять не могли, как такой богатый человек ходит в стоптанной и грязной обуви.
— Михаил Добкин, украинский политикPravda.Ru 04:11
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