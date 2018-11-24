Политика
Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
РИА Новостивчера в 20:33
Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают - кто будет их платить?
— Игорь Мосийчук, украинский депутатКомсомольская правда вчера в 23:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика
РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине
«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Обновлено в 05:00
Политика
Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
Обновлено в 04:58
Политика
Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 04:39
Политика
Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье
На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были.
Обновлено в 05:01
Политика
Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ
В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 05:03
Политика
Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики.
Обновлено в 04:39
Политика
Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
Обновлено в 04:58
Политика
Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям
Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 04:34
Политика
«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР
Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи.
Обновлено в 04:39
Политика
В США задержали брата президента Гондураса
Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 02:49
Политика
В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»
Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 04:44
Политика
Источник сообщил, когда пройдут очередные этапы учений в Кремле
Очередные этапы учений в Кремле пройдут в конце ноября и декабре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:29