Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают - кто будет их платить?

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Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Политика Политика «Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи.

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