Политика

Депутат Рады заявил, что правительство «дурит украинцев»
RT на русском
вчера в 23:19

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что правительство «дурит украинцев».
RT на русскомвчера в 23:19

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Киев «дурит украинцев» — депутат Верховной Рады

Народные новости00:29

В Раде заявили, что власти унижают украинцев, чтобы получить деньги от МВФ

Life.ruвчера в 23:40

Депутат Рады заявил, что правительство «дурит украинцев»

RT на русскомвчера в 23:19

В Раде назвали действия украинских властей попрошайничеством и унижением страны

Lenta.ruвчера в 22:44

В Раде рассказали об «унизительном обмане» украинцев

URA.Ruвчера в 21:42

Депутат Рады обвинил Киев в «унизительном обмане» украинцев

Газета.Ruвчера в 20:55

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

РИА Новостивчера в 20:33
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Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 00:08
Политика

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи.
Обновлено в 00:17
Политика

В США задержали брата президента Гондураса

Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 00:19
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Обновлено в 00:20
Политика

Минюст Украины отказался передавать УПЦ Почаевскую лавру

Права на пользование зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры было передано канонической УПЦ в 2003 году.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 00:00
Политика

Вышинский рассказал об условиях содержания в СИЗО

Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинениям в государственной измене, рассказал о нормальных отношения с сокамерниками, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
Обновлено в 00:33
Политика

Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:10
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 00:30
Политика

Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

США заявили о попытках России повлиять на стремление Украины к Западу

В Госдепе США заявили, что Россия пытается повлиять на стремление Украины к Западу.
Обновлено в 00:03
Политика

В МИД России заявили о нежелании США вести переговоры по ДРСМД

Россия и США ведут переговоры по Договору РСМД только на уровне экспертов, заявили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 18:56
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Игорь Владимирович Мосийчук
Украинский депутат
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона «Азов».
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