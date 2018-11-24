Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают - кто будет их платить?

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан с целью получения очередного транша МВФ, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина". По его словам, правительство обманывает украинцев, пугая дефолтом.

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