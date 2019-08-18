Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на УкраинеРИА Новости 20:26
"Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал", — подчеркнул депутат.
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Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
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17 августа в открытии движения по новому участку дороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий принял участие лидер российского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).
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The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Политика
В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций
С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
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Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.
Обновлено в 11:49
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Заседание Совбеза ООН по Сирии отменено из-за травмы Педерсена
Предыдущее заседание Совбеза Организации Объединённых Наций по Ближнему Востоку было также отменено из-за травмы глаза Педерсена.
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«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
Обновлено в 19:45
Экономика
В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства
В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено в 07:09
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено в 20:02
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено 15 августа в 10:34
Футбол
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Обновлено в 14:25
Происшествия
У побережья Китая затонуло судно, погибли люди
Обновлено в 03:17
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
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В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
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В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
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«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс
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Футбол
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Футболисту предложена зарплата в 9 млн евро в год, что выше, чем у любого другого исполнителя из Неаполя.
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Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
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Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
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Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14