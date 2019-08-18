Политика

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на УкраинеРИА Новости 20:26

"Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал", — подчеркнул депутат.
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