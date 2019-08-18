Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на УкраинеГазета.Ru 21:24
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил об уничтожении властями производства страны. Об этом он написал в своем фейсбуке. По его словам, Украина теряет остатки производства и научно-технических достижений из-за закупки импортного оборудования и техники.
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