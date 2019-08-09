Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на УкраинеРИА Новости вчера в 20:26
"Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал", — подчеркнул депутат.
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В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая свое производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей, как конкурентов руками нашей же власти.
— Евгений Мураев, украинский политикLenta.ru вчера в 20:23
с чего всё началось
"Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", — написал он на своей странице в Facebook.РИА Новостивчера в 20:26
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