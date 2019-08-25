Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при ПорошенкоРИА Новости вчера в 22:40
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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Депутат рассказал о кураторе из ФБР, контролировавшем Украину при Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Кино
Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
Обновлено в 04:56
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено 23 августа в 11:37
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
Обновлено в 05:04
Политика
AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией
Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator
Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Обновлено в 03:35
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Условия для жизни на других планетах могут быть лучше, чем на Земле
Исследователь Стефани Олсон говорит, что на планетах с хорошей циркуляцией океана условия намного лучше, поэтому ученые делают вывод, что они имеют более разнообразную жизнь.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына Константина
Певец Валерий Меладзе показал публике подросшего внебрачного сына, рассказав об увлечениях наследника.
Обновлено в 03:26
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Четыре девушки пострадали в результате ДТП на Литейном проспекте
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры обеих машин.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин борется с алкоголизмом
Обновлено в 02:30
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Мордовии два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на трассе
Обстоятельства аварии не уточняются. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли оба водителя, еще шестеро госпитализированы.
Обновлено в 04:39