Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при ПорошенкоРИА Новости вчера в 22:40

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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