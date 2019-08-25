Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при ПорошенкоРИА Новости вчера в 22:40
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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Депутат рассказал о кураторе из ФБР, контролировавшем Украину при Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
Обновлено в 00:26
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Изменившаяся внешность актёра Домогарова вызвала споры в Сети
56-летний актёр Александр Домогаров поделился новым снимком со съёмок.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
Обновлено в 01:34
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты
OnePlus представила дизайн модели 7T с необычной камерой
Китайская компания OnePlus представила видеоролик, в котором представила дизайн смартфона OnePlus 7T.
Обновлено вчера в 17:26
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по ожирению
В Минздраве заявили, что число россиян с ожирением выросло почти в полтора раза за пять лет, сообщает RT.
Обновлено в 00:06
Культура
Сегодня открывается Международный Канский фестиваль
В последнюю неделю августа в Канске оценят более 20 фильмов из 11 стран мира.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах внесли на рассмотрение Госдумы.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Политика
США планируют добиваться реформирования ВТО
Соединенные Штаты планируют добиваться реформирования Всемирной торговой организации, члены которой используют недобросовестные торговые практики.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей
Патрик Марун подписал однолетний контракт с «Тампой»
Нападающий Патрик Марун подписал однолетний контракт с «Тампа-Бэй», сообщает официальный сайт клуба. Форвард заработает 900 тысяч евро.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Минкультуры России поддержало восстановление биржи труда для театралов
Напомним, что ранее Комитет Госдумы по культуры отправил запрос в соответствующие ведомства по проработке возобновления деятельности устраненного в 2007 году Всероссийского театрального центра занятости.
Обновлено в 01:41
Футбол
Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛ
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Технологии
Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году
Обновлено в 01:42
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32