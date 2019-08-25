Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при ПорошенкоРИА Новости вчера в 22:40
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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Депутат рассказал о кураторе из ФБР, контролировавшем Украину при Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
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Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
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Авто
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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
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Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммит
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
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Политика
Джонсон и Трюдо требуют деэскалации в Гонконге
Ситуацию в Гонконге обсудили во время саммита G7 в Биаррице премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика
Марков призвал Кремль не соглашаться на гостевой режим в G7
Директор Института политических исследований Сергей Марков пояснил, что слова президента США Дональда Трампа о том, что российского лидера Владимира Путина "возможно наверняка" пригласят на следующий саммит G7 не означают реинтеграции России в G8.
Обновлено в 06:07
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
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В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку. Как сообщает РенТВ, инцидент произошел в городе Красногорске.
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В США признали российский пулемет лучшим в мире
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В Великобритании запустили первую железнодорожную линию на солнечных батареях
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Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Общество
Путин поздравил Кадырова с открытием в Чечне крупнейшей мечети Европы
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова и открытием в Шали мечети, которая стала крупнейшей в Европе.
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На ВДНХ прошло выступление участников фестиваля «Спасская башня»
24 августа в полдень тысячи людей стали зрителями необычного шоу: на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
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Кино
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Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Хоккей
Голкипер «Авангарда» пропустил гол после броска из средней зоны
В матче с нижегородским ХК «Торпедо» голкипер омского «Авангарда» Александр Судницын пропустил гол после броска соперника из средней зоны.
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