Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при ПорошенкоРИА Новости вчера в 22:40
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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Депутат рассказал о кураторе из ФБР, контролировавшем Украину при Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Магнуссон: матчи с «Ахматом» даются ЦСКА тяжело
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон перед матчем с "Ахматом" отметил, что для армейцев встречи с грозненцами являются непростыми.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика
Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Культура
Канада победила в мировом чемпионате фейерверков
Команда пиротехников из Канады стала победителем мирового чемпионата фейерверков, который завершился в Калининграде.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара
Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Американские эксперты заявили, что у России нет средств на создание сверхмощного оружия
Американское издание Foreign Policy выражает сомнение в том, что Россия сможет создать сверхмощное оружие.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких
По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель появится у дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались
Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor
В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Airbus A321 полностью вывезен с кукурузного поля в Подмосковье
Совершивший аварийную посадку сразу после вылета из аэропорта Жуковский Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 24 августа был полностью вывезен с кукурузного поля.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Культура
На «Тавриде — АРТ» молодой человек сделал предложение девушке на сцене
Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей, сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Обновлено в 05:09
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о перегруппировке ВСУ в Донбассе
Обновлено в 07:54
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Монтелла раскритиковал судью после матча с «Наполи»
Обновлено в 01:20
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»
В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
Обновлено вчера в 16:50