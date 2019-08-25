Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при ПорошенкоРИА Новости вчера в 22:40
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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Депутат рассказал о кураторе из ФБР, контролировавшем Украину при Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Политика
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В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
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Столичные спасатели вытащили из воды велосипедиста, который, не справившись с управлением, упал в Москву-реку на Смоленской набережной.
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