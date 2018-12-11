Политика

Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост
Российская газета
12:11

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук озвучил надежду на то, что неугодный властям Украины мост через Керченский пролив уничтожат инопланетные пришельцы. Парламентарий, представляющий "Радикальную партию", выразил такую мысль в эфире телеканала ObozTV.
Российская газета12:11
Игорь Мосийчук
Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРамблер 10:36

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