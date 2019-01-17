Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцевРИА Новости вчера в 17:22

с чего всё началось

Если тариф на газ составлял 930 гривен за тысячу кубических метров, сейчас составляет 8500 гривен за тысячу кубометров - увеличение в десять раз. С 01.01.2020 года вся власть уже подписала Меморандум - она будет увеличивать цены на природный газ до 12 тысяч гривен.

С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.

Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев

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