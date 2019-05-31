Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлоломаРИА Новости вчера в 20:12
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
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Депутат Рады предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года
RT на русскомвчера в 16:42
«Станет металлоломом»: депутат Рады озвучил перспективы ГТС Украины
Rambler News Serviceвчера в 15:59
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