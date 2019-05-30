Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлоломаРИА Новости 20:12
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
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Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Обновлено в 02:59
Общество
Роструд напомнил об условиях работы в жару
В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Происшествия
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Космос
Российские космонавты обнаружили в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в ходе плановых работ в открытом космосе обнаружили полотенце, которое провело за бортом МКС 10 лет, сообщает «Роскосмос».
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Sony Xperia 1
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:59
Кино
Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.
Обновлено в 15:59
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Здоровье
ВОЗ призвала усилить борьбу с употреблением табака
Обращение приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По информации «МК», был задержан руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СКР Дмитрий Коровин и его заместитель Александр Задорин.
Обновлено в 09:02
Общество
Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Транспорт
Последние штрихи: на новых станциях Сокольнической ветки идет генеральная уборка
На новом участке красной ветки метро идет генеральная уборка: смазывают рельсы, моют полы и даже лампы.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено в 20:16
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию
В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24