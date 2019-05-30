Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлоломаРИА Новости 20:12

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
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