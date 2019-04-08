Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕГазета.Ru 11:06
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, представители Германии якобы выражались грубыми ругательствами и использовали ненормативную лексику.
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Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними.
— Борислав Береза, украинский политикРБК 12:37
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