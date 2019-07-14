Политика

Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и ДонбассаREGNUM вчера в 23:38

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом политик заявил 13 июля на ток-шоу «Оппозиция» в эфире телеканала «Украина».
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Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма, ДНР и ЛНР

Life.ruвчера в 21:59

Украинский депутат выступил против торговой и экономической блокады Крыма

РБК00:05

В Киеве назвали последствия блокады Крыма и Донбасса

News.ruвчера в 22:44

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Известиявчера в 22:39

В Киеве оценили последствия блокады Крыма

URA.Ruвчера в 23:33

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

RT на русскомвчера в 21:58

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

РИА Новостивчера в 21:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено вчера в 07:42
Путешествия

И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге

На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились за город, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону

Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое

Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова

Обновлено в 00:08
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в РФ

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции

США неоднократно подчеркивали, что выступают против этой сделки. Поставки С-400 Турции начались на этой неделе.
Обновлено вчера в 18:24
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:10
Музыка

Солисты Большого театра с триумфом выступили в Стамбуле

Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3

В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

Греция «сдала» С-300 Израилю и уже поплатилась

Греция решила сдать Израилю все секреты С-300.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Скабеева назвала шизофренией появление Малахова в базе «Миротворца»

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала внесение Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец».
Обновлено вчера в 07:06
Спорт

Роcсиянки обыграли Канаду на групповом этапе ЧМ по водным видам спорта

В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
Обновлено в 00:09
Политика

Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Авто

На «АлиЭкспрессе» стали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

Что касается цены, то на АлиЭкспрессе ключи предлагают заказать за 51 708 рублей, в то время как настоящие BMW Display Key можно приобрести за 40 тыс. рублей, а при покупке нового автомобиля ключи обойдутся и вовсе в 29 800 рублей.
Обновлено вчера в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
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