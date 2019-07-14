Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом политик заявил 13 июля на ток-шоу «Оппозиция» в эфире телеканала «Украина».

Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса

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