Политика
Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлоломаВести.Ru 03:15
Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
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Депутат Рады предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года
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«Станет металлоломом»: депутат Рады озвучил перспективы ГТС Украины
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По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
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