Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»РБК вчера в 19:23
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
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Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.
— Сергей Мельничук, украинский военный деятельРИА Новости вчера в 15:16
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.БИЗНЕС Onlineвчера в 15:54
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На Украине опубликован список «неприкосновенных» для прокуратуры граждан
Российская газетавчера в 18:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
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