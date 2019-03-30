Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»РБК вчера в 19:23

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
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Сергей Мельничук
Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.
— Сергей Мельничук, украинский военный деятельРИА Новости вчера в 15:16
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке
» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:54

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Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

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Список «неприкосновенных» украинцев посла США опубликовал депутат Рады

Газета.Ruвчера в 18:08

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RT на русскомвчера в 18:01

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Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

РИА Новостивчера в 15:16

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Lenta.ruвчера в 14:09
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В частной больнице Мехико прогремел взрыв, ранения получили 14 человек

Взрыв прогремел в одной из частных больниц Мехико, не менее 14 человек получили ранения.
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Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
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