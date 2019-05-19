Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 02:00
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл поделились нежным видео в день годовщины свадьбы
Трогательное видео со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл растрогало подписчиков их блога.
Обновлено в 04:50
Музыка
Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения»
Обновлено вчера в 19:32
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
В прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. Об этом передает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:46
Авто
Названы апрельские бестселлеры Suzuki в России
Обновлено в 03:17
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Познер заявил, что человечество не учится на собственных ошибках
Российский журналист Владимир Познер заявил, что человечество не учится на своих ошибках.
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье
Продукты в рационе волгоградцев могут вызвать гормональный дисбаланс
Нарушения в работе организма сегодня может вызвать внешняя среда и образ жизни. Но важное влияние оказывает и питание.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
Россия увеличивает запас золота и демпингует доллар
Золотой запас России Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Центробанк РФ сообщил, что в апреле были значительно увеличены валютные резервы, их объём вырос почти на 3,3 млрд $.
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
Полуторогодовалой Саше срочно нужны средства на спасительный препарат
Истинную причину частого недомогания удалось установить только в Москве, где маленькую Сашу обследовали врачи национального детского центра имени Дмитрия Рогачёва.
Обновлено в 02:40
Футбол
Дамьен Ле Таллек: «На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой»
Бывало играли при температуре минус 17 градусов. На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой.
Обновлено в 03:34
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Спорт
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Общество
«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь
На днях эксперты официально подтвердили факт накрутки голосов за победителя - Микеллу Абрамову, дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Мария Максакова отсудила миллионы у бывшей жены Вороненкова
Адвокатам Максаковой удалось убедить служителей Фемиды в том, что имущество, которое незадолго до побега на Украину переписал на бывшую супругу Денис, совместно нажитое с Марией.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено 17 мая в 15:52
Религия
Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге
Артист философски отнесся к ситуации и выложил пост в социальных сетях Российский артист Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге, задав риторический вопрос и предложив возможность строительства планетариев или новых станций метро по стране.
Обновлено вчера в 07:37
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27