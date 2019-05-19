Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 02:00

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

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