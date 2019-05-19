Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 02:00
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Транспорт
В России временно ограничат движение грузовиков по трассам
С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено 17 мая в 09:44
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Происшествия
В МАК закончили расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расшифровки «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево Superjet.
Обновлено 17 мая в 16:55
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Музыка
Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали
По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Общество
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Уфимский отряд спецназа Росгвардии имени генерала Шаймуратова отпраздновал 15-летний юбилей
Обновлено в 03:56
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Снег выпал в Челябинской области в мае
Жители региона делятся фотографиями вернувшейся зимы в соцсетях Снег выпал в Челябинской области 19 мая, фотографиями жители региона поделились в соцсети.
Обновлено в 03:28
Общество
Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии
Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Политика
Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено вчера в 14:13
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Гройсман в день памяти жертв репрессий порассуждал о гуманности украинской демократии
«Суть украинской демократии и государственной политики Украины заключается в гуманном отношении к каждой человеческой личности и признании человеческой жизни высшей социальной ценностью», — подчеркнул Гройсман.
Обновлено в 03:37
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Общество
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Общество
Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины
Обновлено вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Канны-2019: самые неудачные наряды звезд
Обновлено в 05:00
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Игры
Во втором сезоне Dirt Rally 2.0 добавят машины для ралли-кросса и вернут трассу в Уэльсе
Dirt Rally 2.0 вышла около трёх месяцев назад, и с тех пор обладатели игры уже получили немало нового контента в рамках так называемого «первого сезона».
Обновлено в 03:03
Происшествия
На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле
В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на Ямале
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено 17 мая в 14:27
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Три человека погибли в пожаре в оренбургском селе
Обновлено в 03:02
Происшествия
Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Футбол
Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS
Нападающий "Сан-Хосе Эртквейкс" Крис Вондоловски вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю MLS, информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 04:06