Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 02:00
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась
В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено 16 мая в 07:36
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Обновлено в 02:21
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Музыка
Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка
«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены
Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
«Бездельница и обжора»: муза Евгения Петросяна воюет с хейтерами
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Политика
В Италии заявили о необходимости отмены антироссийских санкций
Чентинайо пообещал, что вместе со сторонниками постарается убедить всех в этом, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
«Тигры» Сирии применили против террористов тяжелые «Зилзалы» (Видео)
«Зилзал» был разработан для использования против позиций, укреплений и траншей на линии фронта в ближнем бою, что объясняет, почему он не был оснащен системой наведения, - заявил один из офицеров ответственных за атаку.
Обновлено в 03:08
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане
Обновлено 17 мая в 04:06
Космос
Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС
После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В ЮНЕСКО рассказали об угрозе исчезновения коренных языков
Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу
Обновлено вчера в 13:57
Общество
«Научим Родину любить»: как работает китайская система социального кредита
Более двадцати миллионов китайских граждан в прошлом году не смогли купить билеты на поезда и самолеты из-за низкого социального рейтинга, сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР.
Обновлено в 01:00
Политика
Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно
Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено вчера в 12:35