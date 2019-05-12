Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 02:00

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутат Рады оценил потери Украины от торговой войны с Россией в $80 млрд

РБК02:42

На Украине подсчитали потери от разрыва с Россией

URA.Ru02:02

Депутат Рады оценил экономические потери от сокращения экспорта в Россию

РИА Новостивчера в 22:55

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Газета.Ru02:00

Депутат Рады рассказал о потерях от сокращения экспорта в Россию

RT на русском01:14

В Раде оценили потери от разрыва экономических связей с РФ

Аргументы и Факты01:04

На Украине оценили в 80 млрд долларов потери от сокращения торговли с РФ

Российская газета02:01
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Общество

Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась

В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено 16 мая в 07:36
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Обновлено в 02:21
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Уфе пропавшую две недели назад 43-летнюю Эльзу Байкову нашли мертвой

Обновлено в 00:02
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка

«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены

Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

«Бездельница и обжора»: муза Евгения Петросяна воюет с хейтерами

Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Политика

В Италии заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

Чентинайо пообещал, что вместе со сторонниками постарается убедить всех в этом, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

«Тигры» Сирии применили против террористов тяжелые «Зилзалы» (Видео)

«Зилзал» был разработан для использования против позиций, укреплений и траншей на линии фронта в ближнем бою, что объясняет, почему он не был оснащен системой наведения, - заявил один из офицеров ответственных за атаку.
Обновлено в 03:08
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Пожар на территории железнодорожного вокзала напугал южносахалинцев

Обновлено в 02:06
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Космос

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В ЮНЕСКО рассказали об угрозе исчезновения коренных языков

Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:46
Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

Обновлено вчера в 13:57
Общество

«Научим Родину любить»: как работает китайская система социального кредита

Более двадцати миллионов китайских граждан в прошлом году не смогли купить билеты на поезда и самолеты из-за низкого социального рейтинга, сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР.
Обновлено в 01:00
Политика

Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно

Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено вчера в 12:35
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