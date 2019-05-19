Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 05:12

За пять лет Украина потеряла $80 млрд из-за сокращения торговли с Россией, подсчитали в Верховной раде. Предприятия страны, ориентированные на рынок России и СНГ, сейчас простаивают. В парламенте уверены, что для восстановления экономики Киеву необходимо искать компромиссы с Москвой.
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Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Газета.Ru05:12

Депутат Рады рассказал о потерях от сокращения экспорта в Россию

RT на русском01:14

Депутат Рады оценил потери Украины от торговой войны с Россией в $80 млрд

РБК02:42

На Украине подсчитали потери от разрыва с Россией

URA.Ru02:02

Депутат Рады оценил в $80 млрд потери Украины из-за сокращения экспорта в РФ

Коммерсантъ03:32

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

Известиявчера в 23:34

Депутат Рады оценил экономические потери от сокращения экспорта в Россию

РИА Новостивчера в 22:55
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

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В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов

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Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
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Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

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Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба

Обновлено в 04:50
Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
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Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
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Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
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Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
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Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
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Космос — потеря позиций или рывок? Часть III

Цели российской и мировой космонавтики давно сформулированы — их не надо заново изобретать.
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Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Автомобиль на водородных элементах — особенности и перспективы

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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

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