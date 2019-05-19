Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 05:12
За пять лет Украина потеряла $80 млрд из-за сокращения торговли с Россией, подсчитали в Верховной раде. Предприятия страны, ориентированные на рынок России и СНГ, сейчас простаивают. В парламенте уверены, что для восстановления экономики Киеву необходимо искать компромиссы с Москвой.
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