Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 05:12

За пять лет Украина потеряла $80 млрд из-за сокращения торговли с Россией, подсчитали в Верховной раде. Предприятия страны, ориентированные на рынок России и СНГ, сейчас простаивают. В парламенте уверены, что для восстановления экономики Киеву необходимо искать компромиссы с Москвой.

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Политика Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.

Космос NASA опубликовало фото места крушения космического корабля на Луне Израильский космический аппарат «Берешит» (Beresheet) потерпел крушение 11 апреля возле Моря Спокойствия в результате жёсткой посадки.

Спорт Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.

Политика СМИ назвали первый президентский указ Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.

Армия и оружие Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.

Экономика Названы страны, куда россияне стали реже летать Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.

Футбол Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.

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