Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 05:12
За пять лет Украина потеряла $80 млрд из-за сокращения торговли с Россией, подсчитали в Верховной раде. Предприятия страны, ориентированные на рынок России и СНГ, сейчас простаивают. В парламенте уверены, что для восстановления экономики Киеву необходимо искать компромиссы с Москвой.
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Башкирию накрыл снегопад
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Загитова поблагодарила всех за поздравления
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Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
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Происшествия
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Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
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Хоккей
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Шоу-бизнес
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Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Музыка
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Происшествия
Полиция опровергла информацию СМИ о стрельбе у Большого театра
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Транспорт
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