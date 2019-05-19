Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в РоссиюГазета.Ru 05:12

За пять лет Украина потеряла $80 млрд из-за сокращения торговли с Россией, подсчитали в Верховной раде. Предприятия страны, ориентированные на рынок России и СНГ, сейчас простаивают. В парламенте уверены, что для восстановления экономики Киеву необходимо искать компромиссы с Москвой.
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Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Газета.Ru05:12

Депутат Рады оценил в $80 млрд потери Украины из-за сокращения экспорта в РФ

Коммерсантъ03:32

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

Известиявчера в 23:34

На Украине подсчитали потери от разрыва с Россией

URA.Ru02:02

Депутат Рады рассказал о потерях от сокращения экспорта в Россию

RT на русском01:14

Депутат Рады оценил потери Украины от торговой войны с Россией в $80 млрд

РБК02:42

Депутат Рады оценил экономические потери от сокращения экспорта в Россию

РИА Новостивчера в 22:55
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Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете

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НАТО вновь проводит учения в Румынии

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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

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Обновлено вчера в 17:07
Политика

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Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
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Футбол

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Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
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Анна Семенович опубликовала анонс концерта со Стасом Костюшкиным

Анна Семенович порадовала фанатов анонсом совместного со Стасом Костюшкиным концерта.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Общество

Башкирию накрыл снегопад

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Спорт

Загитова поблагодарила всех за поздравления

Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Кадры с сидящим на танке Чаком Норрисом захватывают Сеть

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Политика

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После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика

Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Правительственная армия Сирии с 18 мая прекратила ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 06:13
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Шоу-бизнес

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Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram рассказала о том, как проводит время в Америке, куда она отправилась несколько дней назад.
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года

Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.
Обновлено 17 мая в 18:39
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Полиция опровергла информацию СМИ о стрельбе у Большого театра

Информация о стрельбе у Большого театра в Москве не подтвердилась. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Транспорт

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Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
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Авто

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