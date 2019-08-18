с чего всё началось

Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Происшествия Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.

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Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Общество В Уссурийске река вышла из берегов и затопила дороги Между сёлами Борисовка и Кугуки в Приморском крае река, разлившаяся из-за паводка, затопила дорогу.

Происшествия В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".

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Экономика В России самозанятым могут разрешить работать таксистами Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.

Происшествия Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

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Футбол Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

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