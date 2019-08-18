Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321РБК 02:48
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в "Фейсбуке" восхитился подвигом пилотов лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний", которые сумели избежать катастрофы самолёта и посадили его в кукурузном поле.Life.ruвчера в 21:47
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