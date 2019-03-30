Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла СШАРИА Новости 15:16
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
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Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.
— Сергей Мельничук, украинский военный деятельРИА Новости 15:16
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.БИЗНЕС Online15:54
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