Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканалаRT на русском 06:24
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное Ярошем на его странице в Facebook.
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