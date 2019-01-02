Политика
Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России
Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в РоссииREGNUM04:50
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что собирается обжаловать в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о ликвидации заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.
REGNUM04:50
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«Часть будущих манипуляций»: депутат Рады оспорит закрытие избирательных участков в РФ
Экономика сегодня02:52
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии
Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на данные железнодорожной компании DSB.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела 18 погибших
"Спасатели извлекли из-под завалов тело девочки около трех лет и мужчины", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:33
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии спасённого в Магнитогорске младенца
Обновлено в 03:34
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:45
Наука
В Сибири продолжат эксперименты по созданию плазменного двигателя
Ранее в холдинге "Энергомаш" заявили, что готовы создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие агрегаты могли бы найти применение в космической отрасли.
Обновлено вчера в 19:34
Теннис
Мария Шарапова прошла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
Обновлено в 04:47
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в «Русское лото»
Два жителя России стали победителями новогоднего тиража лотереи "Русское лото", в которой разыгрывался один миллиард рублей, сообщили в пресс-службе "Столото" в среду.
Обновлено в 04:43
Политика
Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Германии арестовали водителя, совершившего наезд на людей
Мужчина, совершивший в новогоднюю ночь наезд на людей в немецких городах Боттроп и Эссен, взят под арест по подозрению в покушении на убийство в нескольких случаях.
Обновлено в 03:36
Наука
Ученые смогли добраться до загадочного озера в Антарктике
Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает портал Gizmodo.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили живого попугая
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске живого попугая.
Обновлено в 03:06
Происшествия
При взрыве маршрутки в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 18
Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Обновлено в 04:22
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили
Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:27
Единоборства
Президент UFC не исключил реванш Нурмагомедова и Макгрегора в 2019
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»
Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 13:53
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года
Обновленные тарифы на проезд в городском транспорте начинают действовать в Москве со среды, 2 января.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Россияне смогут переводить деньги по номеру мобильного телефона
Уже в январе россияне смогут переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка, зная лишь номер мобильного телефона получателя средств.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Совфеде назвали критичной ситуацию с госдолгом Украины
Сенатор назвал ситуацию с внешним долгом Украины критичной, заявив, что его погашение ляжет на плечи граждан.
Обновлено в 04:36